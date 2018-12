Plakate und Info-Karten klären über angemessenes Verhalten in den Notfalleinrichtungen der steirischen Spitäler auf.

Aggression in Ambulanzen

© KLZ/Hoffmann

Aggressionen wegen der Wartezeiten, Beschimpfungen durch Alkoholisierte, Ärger über das Weiterschicken zum Hausarzt, Sprachbarrieren: All das stellt Mitarbeiter in steirischen Ambulanzen seit Jahren vor Herausforderungen. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat in den Spitälern mit Kommunikationskarten und Plakaten reagiert, die Patienten über geltende Regeln und angemessenes Verhalten informieren.