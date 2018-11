Facebook

Die Hintergründe von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche analysierte eine international besetzte Fachtagung am Freitag in Graz. Im Mittelpunkt stand die Frage, inwieweit die Machtstrukturen in der Kirche den Missbrauch begünstigen. Es sei die Verantwortung der Wissenschaft, zur Aufklärung beizutragen, die Ursachen zu benennen und damit die Möglichkeit zur Veränderung zu schaffen", erläuterte die an der Universität Graz lehrende Universitäts-Professorin Gunda Werner den Hintergrund zur Tagung.