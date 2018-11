Bullying Gewalt in der Schule: Experten fordern mehr Unterstützungspersonal

Facebook

Viele Kinder werden mit Problemen allein gelassen © APA/HELMUT FOHRINGER

In Erhebungen der WHO zur Gewalt an Schulen landet Österreich beständig im internationalen Spitzenfeld. Dabei gäbe erwiesenermaßen wirksame Methoden, um Bullying zurückzudrängen. Die Umsetzung scheitere hierzulande aber an den Rahmenbedingungen des Bildungssystems und dem Mangel an Unterstützung, sagte die Bildungspsychologin Christiane Spiel am Dienstagabend bei einer Diskussion in Wien.