Am Samstag gilt in allen steirischen Öffis die Stundenkarte als Tageskarte. Der "Blue Saturday" soll den stationären Handel unterstützen und die Umwelt entlasten.

Am Samstag zahlt sich ein Umstieg auf die Öffis aus © Jürgen Fuchs

Der kommende "Black Friday" ist wieder ein Feiertag für den Online-Handel, Rekordumsätze im Netz werden erwartet. In der Steiermark setzt man dem "schwarzen Freitag" nun einen "blauen Samstag" entgegen: Am kommenden Samstag gilt in allen steirischen Öffis die Stundenkarte den ganzen Tag lang.