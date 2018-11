Facebook

Andreas Matausch (rechts) folgte Othmar Wohlkönig als Präsident © Herbert PENDL

Nach zwölf Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze der Unteroffiziersgesellschaft (UOG) Steiermark: Bei der Generalversammlung am Donnerstag in der Grazer Belgierkaserne wurde Vizeleutnant Andreas Matausch (53) zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit Othmar Wohlkönig nach. Matausch, bisher Stellvertreter, ist in der 52-jährigen Geschichte der UOG Steiermark erst der fünfte Präsident.

