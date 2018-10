Gibt es einen Medizinermangel, weil Kassenärzte nur bis 70 arbeiten dürfen? Was hinter dem Aufreger steckt – und was der Faktencheck ergibt.

Helga Azem (69) dürfte mit den Irritationen um ihre Aussagen wohl nicht gerechnet haben. Die Vertreterin der niedergelassenen Ärzte in der Wiener Ärztekammer erklärte im Ö1-Interview: Kommendes Jahr würden zehn Prozent aller Haus-/Fachärzte mit Kassenvertrag in Pension geschickt, weil die Altersgrenze von 70 Jahren endgültig in Kraft trete. Azem: „Da kommt ein großes Versorgungsproblem auf die Patienten zu.“

Diese Aussagen treffen einen sensiblen Nerv in der Bevölkerung.