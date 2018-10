Hoch Viktor sorgt für einen fast makellosen Oktober. Eine Wolken tauchen vorübergehnd in der westlichen Obersteiermark auf.

Herbstidylle am Steirischen Bodensee © Juergen Fuchs

Die Großwetterlage bleibt unverändert. Und das ist gut so. Unser Hoch namens Viktor sorgt für strahlend sonniges Herbstwetter. Aber nicht überall. Vor allem nach Westen hin tauchen allerdings mitunter etwas mehr Wolkenfelder am Himmel auf. Gerade im oberen Murtal und Richtung Neumarkter Sattel sind die Wolken am Vormittag kurzzeitig sogar etwas dichter.