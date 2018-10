Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So macht der Herbst Freude! © Jürgen Fuchs

Strahlender Sonnenschein in Graz und im Süden, tiefblauer Himmel im Ennstal und im Mariazellerland - nur im Mürztal bis zum Aichfeld mag sich der Nebel nicht verziehen: So präsentiert sich das Wetter heute in der Steiermark. Und glaubt man den Meteorologen der Zamg-Regionalstelle Graz (was man getrost tun kann), dann wird uns der "Goldene Oktober" in dieser Form noch einige Zeit erhalten bleiben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.