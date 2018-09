Facebook

Superintendent Wolfgang Rehner © Ballguide/Richard Großschädl

Die Evangelische Kirche in der Steiermark hat einen neuen Superintendenten. In sein Amt eingeführt wird Wolfgang Rehner heute ab 14.30 Uhr in der Grazer Heilandskirche. Der Festgottesdienst unter der Leitung von Bischof Michael Bünker ist ab 14.30 Uhr live in ORF 2 Steiermark sowie als

