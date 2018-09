Am Wochenende waren in der Steiermark gleich zwei tödliche Alpinunfälle zu beklagen. Wie Sie das Risiko, insbesondere durch Steinschlag, verringern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolfoto/APA/EXPA/Jürgen Feichter

Ein Mann rutscht in einer Höhle ab und stürzt an die 60 Meter über felsiges Gelände ab. Eine Frau wird aus heiterem Himmel am Kopf von einem Felsbrocken getroffen und stürzt hundert Meter ab. Gleich zwei tödliche Alpinunfälle haben sich am Sonntag in den steirischen Bergen ereignet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.