Schöne Aussichten für den Samstag © Jürgen Fuchs

Schwacher Hochdruckeinfluss bei nur geringen Luftdruckgegensätzen bestimmt am Samstag weitgehend das Wetter. Die Sonne gibt sich dabei besonders am Vormittag sehr viel Mühe und sie treibt die Temperaturen auch kräftig in die Höhe. "Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad sind in den Nachmittagsstunden in den Niederungen durchaus zu erwarten", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger.