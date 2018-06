Facebook

© Symbolbild/APA

In Graz hat am Mittwoch mit dem Prozess gegen einen weststeirischen Angeklagten das gerichtliche Nachspiel rund um ein groß angelegtes Pyramidenspiel begonnen. Der Gesamtschaden soll bei 300.000 Euro liegen, angeklagt sind weitere 17 Personen. Der 65-Jährige fühlte sich nicht schuldig. "Mir wurde erklärt, das ist alles legal, wenn die Auszahlung in München erfolgt."