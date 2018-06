Heute geht es in Brüssel ans Eingemachte: Länder und Bund verhandeln mit Vertretern der EU-Kommission über den Ausbau der Natura-2000-Gebiete.

Die Schwarze Sulm gehört zu den bestehenden steirischen Natura-2000-Gebieten © Naturschutzbund

Die Lage ist angespannt und Brüssel hatte zuletzt deutliche Signale gesendet, langsam die Geduld mit Österreich zu verlieren. Es geht um die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten, bei der die Republik nach Ansicht der EU-Kommission säumig ist. Seit 2013 läuft gegen Österreich deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren, das in eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof münden könnte. Ein (im Falle einer Verurteilung sehr teures) Szenario, das die zuständigen Bundesländer unbedingt verhindern wollen, wenn es heute in Brüssel gemeinsam mit Vertretern des Bundeskanzleramtes an Verhandlungen mit der Kommission geht.

