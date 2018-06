Der heutige Sonntag bringt es nicht über 20 Grad. Speziell in den Bergen und in der Obersteiermark sind auch Regenschauer möglich.

Das Wetter macht dem heutigen Sonntag keine Ehre © Fuchs Jürgen

Das für die Jahreszeit zu kühle Wetter bleibt uns auch am heutigen Sonntag erhalten. Dazu gibt es insgesamt auch wieder mehr Wolken am Himmel und speziell in den Bergen und in der Obersteiermark sind im Tagesverlauf vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen. Zumeist bleibt es aber trocken und die Wolken können zwischendurch auch immer wieder auflockern.