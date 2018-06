Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Herbert Edelsbrunner © IST Austria

Der Wittgenstein-Preis 2018 geht an die Musikwissenschafterin Ursula Hemetek und den steirischen Mathematiker Herbert Edelsbrunner, gab der Wissenschaftsfonds FWF bekannt. Die als "Austro-Nobelpreis" geltende Auszeichnung ist mit jeweils 1,4 Mio. Euro dotiert und damit der höchste Wissenschaftsförderpreis in Österreich. Jeweils mit bis zu 1,2 Mio. Euro dotierte Start-Preise gehen an sechs Nachwuchsforscher.