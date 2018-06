Facebook

Blitzentladungen in der Steiermark gegen 13 Uhr - zu sehen auf der Karte der Blitzortung © Blitzortung

Nach den schweren Gewittern in der Südwest- und Obersteiermark von gestern, legt das Wetter heute stellenweise abermals nach. Die Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa sind weiterhin nur gering und somit bestimmen tagesperiodische Effekte weitgehend den Wetterablauf in unserem Land. Am heutigen Vormittag dominierte zwar nach Auflösung etwaiger Nebel- oder Wolkenreste im Süden noch recht sonniges Wetter. Im Nordosten gingen über dem Bergland am späten Vormittag aber bereits wieder Gewitter nieder.