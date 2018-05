Facebook

Marco Wagner © Martin Huber

Gegen den steirischen Youtube-Komiker und Musiker Marco Wagner ist am Mittwoch ein Bericht zur strafrechtlichen Beurteilung bei der Staatsanwaltschaft Graz eingelangt. Der Oststeirer hatte bei einem Angelausflug in Ungarn zusammen mit deutschen Bekannten zumindest ein Lied mit Nazi-Parolen gesungen und bereits am Wochenende Selbstanzeige erstattet. Der Bericht der Selbstanzeige ist nun bei der Staatsanwaltschaft eingelangt und wird von der Behörde geprüft, hieß es am Mittwoch seitens des Sprechers Hansjörg Bacher auf APA-Nachfrage.

