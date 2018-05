Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Fast 21.000 Streunerkatzen wurden seit 2006 kastriert © Fotolia

Mehr Anzeigen, aber weniger Übertretungen: Die steirische Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck hat am Donnerstag in Graz den Tätigkeitsbericht 2017 vorgelegt und zeigte sich betroffen, "dass es immer noch so viele Fälle von Tierquälerei gibt". Im Vorjahr wurden 196 Fälle geahndet, darunter eine Steirerin, der 28 Katzen abgenommen wurden, oder auch die Besitzer eines kupierten Hundewelpen.