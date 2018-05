Facebook

Regenschirm einpacken kann heute nicht schaden © Jürgen Fuchs

Am Muttertag nähert sich vom Westen her langsam ein Tief. Vor ihm kann man jedoch in weiten Teilen der Steiermark zunächst noch mit mehr Sonnenschein rechnen und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag in den meisten Niederungen auf durchaus angenehme Werte zwischen 20 und 25 Grad.