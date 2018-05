Facebook

Was haben die Sprachen „Fachchinesisch“, „Juristendeutsch“, „Bürokratisch“ und „Amtsdeutsch“ gemeinsam? Viele verwenden sie, keiner versteht sie.

Als erstes Bundesland österreichweit setzte man in der Grünen Mark nun mit dem Projekt „Verständliche Steiermark“ zur sprachlichen Groß-Entrümpelung an. Vier Arbeitsgruppen mit 40 Mitarbeitern aus allen Abteilungen der Landesverwaltung und der Bezirksbehörden haben im letzten Jahr rund 100 Dokumente, Formulare oder sonstige Schriftstücke, die in Masse zur Kommunikation mit den Bürgern verwendet werden, überarbeitet. Immer mit dem Ziel: Alles soll leichter verständlich sein. Das begann bei der neuen Hausordnung der Landesbibliothek und geht bis zu Formularen für die Wohnunterstützung.

Und nun kommen Sie ins Spiel: „Zur Überprüfung, ob die überarbeiteten Dokumente wirklich leichter verständlich sind, suchen wir Bürgerinnen und Bürger aus allen Lebensbereichen. Denn nur sie sind in diesem Bereich die wahren Experten und nicht professionelle Wording-Berater“, sagt Inge Farcher, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Landes.

Bevor also die überarbeiteten Dokumente in Echtbetrieb gehen, sollen sie noch einmal von den „Bürgern von nebenan“ auf ihre Verständlichkeit überprüft werden. Wer bei der großen Jurysitzung am 25. Mai in den schönen Gemäuern der Aula der Alten Uni Graz (auch die Landeshauptleute werden vorbeikommen) mitmachen möchte, kann sich bis 18. Mai anmelden.

Jury gesucht Bevor die überarbeiteten Dokumente in „Echtbetrieb“ gehen, soll eine Jury von Bürgerinnen und Bürgern die leichter verständlich gemachten Texte überprüfen. Am 25. Mai von 14 bis 17 Uhr geht die Jurysitzung in der Aula der Alten Universität Graz (Hofgasse 14) über die Bühne. Auch LH Hermann Schützenhöfer und sein Vize Michael Schickhofer werden anfangs dabei sein. Gesucht werden Interessierte aus allen Altersklassen und allen Lebensbereichen. Bis 18. Mai kann man sich bewerben, per Mail: kommunikation@stmk.gv.at Bitte Wohnort, Beruf und Alter angeben, da die Jury möglichst breit aufgestellt werden soll. Rückfragen? Infos gibt es telefonisch unter

0316 877 4037 bzw. 0676 8666 4241 Als „Dankeschön“ gibt es für Teilnehmer Gutscheine. Zur Auswahl stehen Karten für Oper, Schauspielhaus oder Styriarte oder für den Tierpark Herberstein, den Dachstein, die Planai, steirische Thermen, den Wildpark Mautern bis hin zu Jahreskarten für das Universalmuseum Joanneum oder die Landesbibliothek.

Als nächster Schritt ist noch in diesem Jahr ein (leicht verständlicher) Internet-Auftritt geplant, wo Bürger auch Amtsdeutsch-Dokumente, die sie sprachlich überfordern, hochladen können.

In der Verwaltung der Stadt Graz gibt es ein derartiges Projekt („Graz verständlich“) schon seit Ende 2016.

Beispiel Diese Leitlinien haben Arbeitsgruppen beim Vereinfachen von Dokumenten beachtet:

Einfach statt kompliziert formulieren; Sätze mit maximal 20 Wörtern; aktiv statt passiv kommunizieren, Personen direkt ansprechen und nicht die 3. Person („der Antragssteller“) verwenden; positive statt negative Formulierung verwenden. Beispiel Amtsdeutsch: „Die Abteilung behält das gegenständliche positiv begutachtete Projekt in Evidenz und wird bei Verfügbarkeit von Landesmitteln nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen an die Abteilung die Bearbeitung fortsetzen.“ Beispiel überarbeitet: „Die Auszahlung der Landesförderung erfolgt im Rahmen budgetärer Möglichkeiten. Zuerst müssen Sie die Abrechnung aber der Abteilung X vorlegen.“

