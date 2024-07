Zahlreiche Schlager-Begeisterte strömten am Samstag in die Naturparkarena in Pöllauberg um beim diesjährigen Sommer Open Air, veranstaltet vom USV Pöllauberg, dabei zu sein. Während sich die langsam eintreffende Menge an verschiedenen Bars mit Essen und Getränken versorgen konnte, brachte die Sängerin Meli Stein die Besucher auf Betriebstemperatur. Danach sorgte Schlagersänger Felix Muhr mit seiner Ziehharmonika für Schwung im Publikum.