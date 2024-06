Seit Samstag stehen die Einsatzkräfte in der Steiermark durchgehend im Einsatz. Wie der Landesfeuerwehrverband am Dienstag mitteilte, sind seitdem 1381 Alarmierungen eingegangen. 6825 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz. Groß ist der Schaden auch in der steirischen Landwirtschaft. Besonders tragisch ist jener Fall in Unterlungitz, wo 3000 Puten in den Hochwasserfluten ertrunken sind (wir berichteten). Die Wassermassen hatten das Tor aufgedrückt, den Stall geflutet und alle Tiere über eine kleine Luke ins Freie gerissen.