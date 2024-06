„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“ Genau diese Frage wird Schneewittchen in der neuen Fassung des Märchens zum Verhängnis und zwingt sie zur Flucht aus ihrem Zuhause. Allerdings steht beim Märchensommer Steiermark die Welt der magischen Geschichten abermals Kopf. Unter dem Titel „Schneewittchen neu verzwergt“ holt Intendantin Nina Blum die Erzählung der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert. Die Hauptfigur wird dabei kurzerhand zum Realitystar, die böse Stiefmutter verwandelt sich selbst in den giftigen Apfel und die sieben Zwerge sind Profis im Schuhplatteln.