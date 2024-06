Sie sind keine Unbekannten und beide Gewinner kennen einander selbst sehr gut, beliefert der eine doch den anderen. Beide kommen aus Graz und legen Wert auf regionale Bio-Lebensmittel, weshalb sie von der „Bio Ernte Steiermark“ für den großen Bewerb um den „Bio-Newcomer 2024“ nominiert wurden. Nach drei Wochen Online-Voting konnten die Grazer Johanna und Bernhard Steinhauszer nun in der Kategorie „Landwirtschaft“ mit ihrem Konzept „Unser Bauerngarten“ überzeugen. Auf einer Fläche knapp größer als ein Fußballfeld wachsen am Stadtrand mehr als 150 verschiedene Sorten Gemüse, Kräuter und Schnittblumen. „Für beiden Stadtkinder eine anfangs eher abwegige Idee. Aber eine Idee, die funktioniert“, so die Gemüsebauern. Hunderte Kunden beziehen ihr Gemüse bereits vom „Gemeinschaftsgarten“ in Ragnitz.