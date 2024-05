Ein Grazer surfte vergangene Woche während schwerer Unwetter in der norditalienischen Region Venetien auf den Wellen des stark angeschwollenen Flusses Brenta. Das Video des 31-Jährigen von der Aktion in der Stadt Bassano del Grappa ging in Italien viral. Mehr als vier Millionen Views bekam die waghalsige Aktion. Dafür gab es in Italien freilich auch viel Kritik.