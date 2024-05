Ein Schüler, der einen Kollegen mit dunklerer Haut mit Affengeräuschen hänselt; eine 14-Jährige, die in Graz „Ungläubige“ niedermetzeln möchte; eine Schülerin aus dem arabischen Raum, die als „Bombenlegerin“ verhöhnt wird: Konflikte, Gewalt und Mobbing beschäftigen steirische Schüler und Lehrer in zunehmendem Maß. Eine Rolle spielen dabei Krisen und Kriege in aller Welt, deren gesellschaftliche Ausläufer die Schulen – auch migrationsbedingt – erreicht haben.