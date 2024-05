Der Grazer Congress war am Freitag Schauplatz der Tagung der „EURORAI“. Dahinter verbirgt sich eine Vereinigung von regionalen Rechnungshöfen in Europa, darunter auch der Landesrechnungshof Steiermark. Dessen Direktor Heinz Drobesch fungierte als Gastgeber für rund 100 Teilnehmer, darunter der spanische EURORAI-Präsident Joan C. Rosselló Villalonga (Rechnungshof der Balearischen Inseln). Zentrales Thema der Konferenz war der Klimaschutz, der auch bei den Kontrollinstanzen immer mehr Relevanz gewinnt.

Nach der Tagung lud Landeshauptmann Christopher Drexler alle Teilnehmerinnnen und Teilnehmer zu einem Emfpang in die Aula der Alten Universität.