Am Donnerstagnachmittag kam es in Langenwang-Schwöbing zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Auto von der S6 in Krieglach ab. Als er auf die L118 Richtung Langenwang einbiegen wollte, dürfte er eine entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen haben.