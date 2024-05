Die Empörung ist Doris Schober anzuhören: „Eine kleine Pferdefarm war angekündigt. Jetzt ist klar, dass es in Wahrheit zu einem Turnierprojekt der Superlative ausgeartet ist. Viele Deutschfeistritzer fühlen sich an der Nase herumgeführt, wir wurden nicht ausreichend informiert.“ Die brisanten Details zu den hochtrabenden Plänen im Stübinggraben (Bezirk Graz Umgebung) hat die Kleine Zeitung jüngst publik gemacht. Jetzt formiert sich bei besorgten Bürgern Widerstand gegen ein mögliches internationales Reitsportzentrum. Doris Schober steht mit weiteren Anrainern hinter einer Bürgerinitiative, die das Projekt verhindern will. Die Zeit drängt: Bereits am 3. Juni endet die Einspruchsfrist für die Umwidmung. Kritik äußert weiterhin Anwalt Gregor Kohlbacher: „Als Bürger und Anwalt bin ich entsetzt über die Stellungnahmen der Fachabteilungen des Landes, die nichts mehr mit Natur- und Artenschutz zu tun haben. Sie wirken eher wie aktive Sterbehilfe für eine der letzten naturbelassenen Flächen im Norden von Graz.“ Der Widmungsversuch sei „für dieses Projekt untauglich“.