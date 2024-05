Es war bis zuletzt spannend: Die Grazer Tanzformation „Limited Edition“ hielt am Freitag als einzige Vertreterin der Steiermark im Finale der ORF-Show „Die große Chance - let‘s sing and dance“ die weiß-grünen Fahnen hoch. Erst seit Herbst tanzen die 28 jungen Damen des ATG Graz in dieser Besetzung unter Trainer Pascal Chanterie zusammen, doch die Chemie scheint zu stimmen. Mit einer Kombination aus Gesang und Tanz – ganz im Sinne des Showmottos – schafften sie es mit Leichtigkeit ins erste Semifinale, dort wählte Jury und Publikum die Grazer „Frauenpower“ unter die besten drei und somit ins Finale am Freitagabend.