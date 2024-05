Die Krankenakte Europas stand am zweiten und abschließenden Tag des 12. Pfingstdialogs auf Schloss Seggau im Mittelpunkt. Die Liste der ernsteren Beschwerden, an denen die EU laut Gabor Steingart leidet, war dabei bedenklich lange. Diese reiche vom weichen Euro über Überregulierung bis zu Demokratiemüdigkeit. Politiker, so der ehemalige Chefredakteur des Handelsblatts und Gründer des digitalen Berliner Media-Startups Media Pioneer, seien „keine Dienstleister für die Menschen mehr, sondern Umerzieher mit einem grenzwertigen Hang zu Übergriffigkeit“.