Die Zahlen einer aktuellen Umfrage der Arbeiterkammer Steiermark zeichnen ein dramatisches Bild: 41 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich haben Burnout-Symptome, knapp zehn Prozent der Befragten wollen den Beruf in den nächsten Jahren verlassen. Und: Ein Drittel gab an, dass sie sich nicht in der Einrichtung, in der sie arbeiten, pflegen lassen würden. „Die Studie zeigt, dass wir eine kritische Belastungsschwelle erreicht haben“, sagt Studienleiter Patrick Hart. Beschäftigte im Pflegebereich würden Raubbau an sich selbst betreiben und hätten auch kaum noch Hoffnung auf Verbesserung.