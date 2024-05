Der Pfingstdialog in Seggauberg begann am Mittwoch mit einem launigen Akzent. Er fühle sich „total ausgezeichnet“, als steirischer Landeshauptmann zur Weltordnung befragt zu werden, meinte Christopher Drexler unter Schmunzeln des Publikums. Unter dem Motto „Europas Regionen“ geht es bei dem Dialogforum um unsere Stellung in der Welt.