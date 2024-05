Zu einem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Stanz im Mürztal. Ein Motorradlenker war in einer Kurve auf der L114 Schanzsattelstraße gegen einen Pkw geprallt. Die Freiwillige Feuerwehr Stanz rückte mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zum Unfallort aus, neben Polizei und Rotem Kreuz wurde zudem auch ein Rettungshubschrauber alarmiert.