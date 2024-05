Der Sommer in der Steiermark wird musikalisch, gleich mehrere Singwochen lassen in den warmen Monaten das Land erklingen. So lädt unter anderem das Bildungshaus Schloss St. Martin im Grazer Bezirk Straßgang von 7. bis 13. Juli zum zweiten Mal zur St. Martiner Singwoche ein – sehr zur Freude von Bildungshaus-Direktorin Anna Thaller. „Bei der heurigen Singwoche geht es nicht nur um Chorarbeit, wir haben zusätzlich Ateliers eingeführt, an denen die Gäste teilnehmen können.“ So können sich die Musikbegeisterten während ihrer Zeit im Schloss unter anderem auch in Tanz, Improvisationstheater, Malerei und Komposition versuchen.