Einsam und allein. So starb Hans Michael S. in seiner Wohnung in Graz-Eggenberg. Ein Schicksal, das viele Fragen rund um das Leben und Sterben des 57-jährigen Mannes im Rollstuhl offenließ. Denn: Gefunden wurde seine Leiche erst Wochen später in bereits stark verwestem Zustand. Die genaue Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden, Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Staatsanwaltschaft jedoch keine. Maria und Anton Steiner bringen nun, zumindest in einigen der offenen Fragen, etwas Licht ins Dunkel. Das Ehepaar, das in Niederösterreich lebt, hat Hans Michael S. 2020 durch ihr Engagement für den Verein „Selbstbestimmt Leben“ kennengelernt und den Kontakt seither gehalten.