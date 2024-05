Heute, 40 Tage nach Ostern, feiern katholische und evangelische Christen das Fest „Christi Himmelfahrt“. Es geht zurück auf eine Erzählung in der Bibel, wonach Jesus 40 Tage nach Ostern in den Himmel „emporgehoben“ wurde. Theologe Karl Veitschegger erklärt: „,Himmel‘ ist ein altes Symbolwort für Gott.“ Der Text wolle damit vermitteln, dass die Menschen Jesus zwar nicht mehr sehen können, er aber bei Gott und damit überall sei. 40 Tage ist in der Bibel übrigens eine wichtige und zugleich symbolische Zahl: So zog das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste, bevor es ins „Verheißene Land“ kam und das Neue Testament erzählt, dass Jesus 40 Tage in der Wüste fastete.