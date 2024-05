Eines vorweg: der E-Scooter ist in Graz mein bevorzugtes Verkehrsmittel. Und das seit Jahren. Man kommt ohne viel Mühe und nicht verschwitzt an sein Ziel, was mittlerweile tausende Steirerinnen und Steirer für sich entdeckt haben. Damit hat sich ein gewisser Coolnessfaktor der Geräte etabliert – die geltenden Regeln jedoch kaum.