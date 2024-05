Am 9. Juni wird das EU-Parlament neu gewählt. Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat im Vorfeld erheben lassen, wie die Steirerinnen und Steirer zur EU stehen und was sie sich von Brüssel und Straßburg erwarten. Das Positive: 66 Prozent haben angegeben, zur Wahl zu gehen. Das wäre ein sattes Plus, denn 2019 lag die Wahlbeteiligung in der Steiermark bei 56,7 Prozent, 2014 gar nur bei 42,6 Prozent, sagt Paul Schmidt, Generalsekretär der Gesellschaft für Europapolitik.