Auf in luftige Höhen. So lautete die Devise für das Team „joanneum Aeronautics“ beim Wettbewerb Design-Build-Fly in den USA. Die Luftfahrt-Studierenden der FH Joanneum sicherten sich dort den Titel als bestes internationales Team. Lediglich vier US-Amerikanischen Teams mussten sie sich geschlagen geben. „Das war atemberaubend, den fünften Platz von 106 Teams zu belegen“, sagt Teammitglied Nico Schmid. Die diesjährige Herausforderung: Ein Flugzeug zu konstruieren, dass sowohl Passagiere transportieren, als auch Rettungsmissionen fliegen kann. „Wir haben unser Flugzeug aus Carbon gebaut, weil wir es möglichst leicht und materialschonend halten wollten“, erzählt Nico Schmid.