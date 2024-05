Zwei Zigaretten, geraucht am Tatort, wurden dem Seriendieb zum Verhängnis: „Am Tatort nahe Gleisdorf wurden zwei Kippen gesichert. Nachdem der Beschuldigte in Rumänien festgenommen wurde, konnte seine DNA mit jener auf den Zigaretten erfolgreich abgeglichen werden“, erklärt Staatsanwältin Nina Ollinger. Dem 46-jährigen Rumänen wirft sie am Straflandesgericht gewerbsmäßigen schweren Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung und versuchten Versicherungsbetrug vor. „Die Tätergruppe hat Traktoren um insgesamt 222.000 Euro gestohlen.“ In Niederösterreich und der Steiermark wurden dabei zunächst Lagerhallen bzw. -plätze aufgebrochen, dann mittels mitgebrachtem Universalschlüssel die Gefährte gestartet. Diese wurden noch am Tatort auf einen geparkten Lkw gelenkt, dann über die Staatsgrenze „exportiert“.