Sein mechanisches Geräusch ist bereits von weitem zu hören. Von zwei Forschenden mit Laptops flankiert, schreitet der Roboter über die Straße – und das autonom. Sein Bewegungsmuster auf allen vieren ähnelt dem eines Hundes. Bei der roten Ampel hält er an und wartet, bis diese auf Grün umspringt. Was für Passanten spannend aussieht und ihre Blicke auf sich zieht, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung der Technischen Universität Graz. Während die Hardware an der ETH Zürich entwickelt wurde, stammt sein „Gehirn“ in Form einer künstlichen Intelligenz aus den Forschungslaboren des Campus Inffeldgasse.