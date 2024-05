Kurz nach Mitternacht ist am Samstag der Alarm bei den Feuerwehren eingegangen. Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Thal stand ein ganzes Zimmer in Vollbrand, wie man es bei der Feuerwehr Steinberg-Rohrbach berichtet. Die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig ins Freie begeben und die Feuerwehr rufen können. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen. 62 Feuerwehrleute von mehreren Wehren (Steinberg-Rohrbach, Hitzendorf, Berndorf, Betriebsfeuerwehr Sappi Gratkorn) und fünf Atemschutztrupps standen im Einsatz.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Ein 51-Jähriger und sein 17-jähriges Kind wurden mit der Rettung mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Um kurz nach 3 Uhr konnte vom Einsatzleiter Dietmar Meixner „Brand aus“ gegeben werden, die Aufräum- und Nacharbeiten dauerten bis 6 Uhr in der Früh an.

Zur Brandursache wird nun ermittelt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest, heißt es seitens der Polizei.