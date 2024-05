Menschen helfen und dafür später selbst Hilfe bekommen. Das ist das Konzept hinter Zeitpolster. Denn Freiwillige unterstützten vor allem ältere Menschen im Alltag. Die Stunden, die sie so investieren, bekommen sie, für ihre eigene Zukunft gutgeschrieben. Die Wahlsteirerin Coco Kammerer hat das Team im Ausseerland 2019 gegründet und führt es gemeinsam mit fünf Frauen an. „Ich weiß, dass ich ein sehr privilegiertes Leben habe, und ich möchte etwas zurückgeben“, sagt die gebürtige Kölnerin, die seit 16 Jahren in der Altaussee lebt.