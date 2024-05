Stuntman Joe Tödtling: „Wenn du dich Treppen runterwirfst, musst du wissen, was du tust“

Ryan Gosling schlüpft in „The Fall Guy“ in die Rolle eines Stuntman, für Steirer Joe Tödtling sind Film-Stunts sein täglich Brot. Das Leben am Filmset ist aber nicht immer so glamourös, wie jeder glaubt, weiß der Passailer.