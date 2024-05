Die eigene Pflege, oder die Pflege von Angehörigen ist vor allem mit Emotionen verbunden. Genau das macht die Frage nach der Betreuung in einem Pflegeheim oder im eigenen Zuhause besonders schwierig. Dass beide Möglichkeiten bestehen, ist nicht nur gut, sondern notwendig. Nicht zuletzt, weil im Jahr 2022 6242 Personen in der Steiermark durch die 24-Stunden-Betreuung in ihrem Eigenheim versorgt wurden.