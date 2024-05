Bei einem Abbiegevorgang in Frauental an der Laßnitz kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradlenker. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Radlpassstraße (B76) von Stainz kommend in Richtung Deutschlandsberg. Zur gleichen Zeit wollte eine entgegenkommende 85-jährige Pkw-Lenkerin an der Kreuzung auf die L643a in Richtung Bad Gams abbiegen.