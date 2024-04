Zuckerwatte im Plastikcontainer, geröstete Erdnüsse, gleich daneben wirbeln die Wagons von Break Dance im Kreis, anstehen muss man am Dienstagnachmittag auf der Frühjahrsmesse am Grazer Messegelände nicht – noch tummeln sich nur wenige Menschen auf dem Gelände. Dass sich der Ansturm in Grenzen hält, wollen vor allem die Jungen nutzen, freie Bahn in vielerlei Hinsicht. „Wir kommen jedes Jahr her, auch zur Herbstmesse“, so die Schülerinnen Amy, Michelle und Magdalena. „Es macht Spaß und sonst hat Graz ja keinen richtigen Freizeitpark“, sagen sie.