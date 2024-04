Telefonbetrüger treiben derzeit im Namen des Online-Bezahldienstes PayPal auch in der Steiermark ihr Unwesen. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer empfiehlt deshalb: Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon bekannt und beenden Sie verdächtige Anrufe sofort!

In den vergangenen Tagen häufen sich Beschwerden beim österreichischen Konsumentenschutz: Angebliche Mitarbeiter von Paypal, die sich entweder mit unterdrückter Nummer oder gar mit gestohlenen Telefonnummern melden, „warnen“ davor, dass illegale Transaktionen am PayPal-Konto stattfinden. Um sein Konto zu schützen, müsse man nur die Taste 1 drücken. „Folgt man dieser Aufforderung, wird man mit einem Call-Center-Mitarbeiter verbunden, der das potenzielle Opfer zur Installation einer Fernwartesoftware oder zum Kauf von Guthabenkarten und Weitergabe der dazugehörigen Codes überreden möchte“, erklärt Stephan Achernig, Leiter der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Kärnten die Betrugsmasche.

„Wir möchten eindringlich davor warnen, auf solche Anrufe einzugehen und unbekannte Software auf ihr Smartphone zu laden oder gar sensiblen Daten preiszugeben. PayPal und andere Online-Bezahldienste werden niemals unaufgefordert anrufen und Sie zu dubiosen Zahlungen auffordern“, warnt die AK.