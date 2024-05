Eine Uniform in Tarnfarben, ein Barett und zwei Auslandseinsätze im Kosovo. All das gehört zum Alltag von Viktoria Kornberger. Die 30-Jährige ist seit sechs Jahren Teil des Österreichischen Bundesheers. Heute ist sie Jägergruppenkommandantin in der Kaderpräsenzeinheit des Jägerbataillons 17 in Straß. Der Weg dorthin war alles andere als einfach – vor allem als Frau. „Ich glaube es wird noch Jahre dauern bis sich das Bild noch ein bisschen verändert, es ist einfach doch eine Männerdomäne und das wird es glaube ich auch immer bleiben“, sagt Kornberger.